Minister grijpt niet in na in de wacht zetten van Achmea-patiënten door Deventer Ziekenhuis

Volgens de minister (VVD) is het acceptabel dat mensen die zorg nodig hebben waar geen haast bij komt kijken, met wachttijden te maken krijgen. Daar zitten wel grenzen aan. Als die niet gehaald kunnen worden, dienen de patiënten de mogelijkheid te hebben om uit te wijken naar een andere ziekenhuis. Die verantwoordelijkheid ligt bij Achmea. Het is volgens Bruins aan de verzekeraar om de patiënten daarover goed te informeren, bijvoorbeeld door ze wijzen op wachttijdbemiddeling.

Volgens het DZ en Zilveren Kruis krijgen de betreffende patiënten de keuze voorgelegd of ze extra wachttijd in het DZ accepteren of willen uitwijken. Daarmee hoeft volgens Bruins iemand met een liesbreuk niet twee maanden te wachten: die kan ook uitwijken naar een ander ziekenhuis volgens hem. Bruins had na de Kamervragen contact op zowel Zilveren Kruis als het DZ.

Begin december kwam naar buiten dat mensen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis of één van de andere tien Achmea-merken de rest van het jaar niet zonder meer terecht kunnen bij het Deventer Ziekenhuis. Het ziekenhuis neemt tot 1 januari geen nieuwe patiënten van deze verzekeraar meer op omdat anders een overschrijding dreigt van het afgesproken budget. Dat besluit riep veel vragen op, ook in de Tweede Kamer. Zo’n kwart van alle bezoekers van het Deventer Ziekenhuis is verzekerd via Zilveren Kruis of één van de andere Achmea-merken.