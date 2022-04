Minister keihard over middelbare school, met locatie in Deventer: ‘Bestuurder moet weg’

De bestuurder van de middelbare School voor Persoonlijk Onderwijs, met in Deventer een vestiging aan de Zwolseweg, moet opstappen. Als dat niet gebeurt, dan dreigt onderwijsminister Dennis Wiersma geen subsidie meer over te maken.

Dat staat in een statement dat vandaag is gepubliceerd door het ministerie. Het Rijk noemt de maatregelen ‘uitzonderlijk maar noodzakelijk, omdat er op de scholen veel mis is en er geen vertrouwen meer is in deze bestuurder’.

Minister Wiersma zegt onder meer: ‘Als je op een van deze scholen zit, dan krijg je niet altijd het onderwijs dat je verdient. De bestuurder is drukker bezig met rechtszaken dan met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.’

Wanbeheer

In een nieuw rapport van de onderwijsinspectie dat vrijdag openbaar werd - nadat publicatie eerst was tegengehouden - is wanbeheer vastgesteld. Zo is de administratie niet op orde en konden scholen hun rekeningen niet meer zelfstandig betalen en investeren in goed onderwijs, schrijft het ministerie.

Er is 22,5 miljoen euro uitgegeven aan zaken waar onderwijsgeld niet voor bedoeld is. Een groot gedeelte van dat bedrag is geïnvesteerd in schoolgebouwen, die eigendom zijn van stichtingen van de bestuurder. Deze stichtingen kan de Inspectie niet controleren.

Ook geld voor ouderbijdragen is besteed aan gebouwen, die niet (meer) van de schoolbesturen zijn.

De Inspectie deed in maart aangifte tegen de bestuurder vanwege het vermoeden van een of meerdere strafbare feiten.

Sluiting

Afgaande op het statement ligt de locatie in Deventer niet direct onder vuur. Voor de vestiging in Utrecht dreigt sluiting, omdat deze voor de tweede keer op rij is beoordeeld als zeer zwak en daarom nu minder geld krijgt. Eenzelfde doemscenario dreigt voor de scholen in Hoorn en Amsterdam.

