Minister: onderwijs keer niet terug op zorgboerderij De Grote Brander

Twaalf jongeren (één leerling is niet leerplichtig) kregen op De Grote Brander de afgelopen jaren een vorm van onderwijs, omdat zorgorganisatie Pactum dit verstandig leek. Na de herfstvakantie werd hier een streep door gezet, nadat werd vastgesteld dat de locatie niet aan de voorwaarden van een schoollocatie voldoet.

Geen schoollocatie

‘Ik begrijp de zorgen die zijn geuit door deze moeder’, schrijft Slob in een reactie aan Kwint en Van Meenen, verwijzend naar moeder Angelique Bergsma. ‘Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt op een passende schoollocatie die aansluit bij de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. In dit geval is geen sprake van passend onderwijs aangezien het geen onderwijs (op een officiële schoollocatie) betreft.’

Voor de meeste jongeren is nog geen individuele oplossing gevonden, geeft Slob aan. Voor de leerplichtige kinderen zijn de onderwijsinstellingen aan zet en voor de kinderen die zijn vrijgesteld van onderwijs de gemeente. Dat is slechts gedeeltelijk waar, zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een oplossing op het vlak van onderwijs. Dat is aan het onderwijs zelf. Wij gaan over de zorg.”

Bergsma moet het antwoord van de minister even laten bezinken, laat ze in een reactie weten. „Op dit moment maakt het me erg boos. Er is veel onrust onder ouders over deze situatie”, zegt Bergsma.

Betrokken partijen reageren niet