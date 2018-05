Minister Slob bezoekt Technicampus

Iedereen kan in Raalte kruipen in de huid van Max Verstappen

13:39 Hoe voelt het om als Max Verstappen over de beroemdste circuits van de wereld te scheuren? Coureurs in spé kunnen dat op 9 juni ervaren in Raalte tijdens de eerste StöppelKidsRally, een bijzondere autorit voor chronisch zieke jongeren door Salland in échte sportwagens.