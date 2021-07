Minivakantie werd nachtmerrie voor dit gezin uit Deventer: ‘Het ergst denkbare gebeurde’

VIDEO Paul (62) uit Deventer kapot van verdriet na vergifti­ging van zijn jonge kat: ‘Het is verschrik­ke­lijk’

20 juli Dolgelukkig was Paul Ludwig (62) toen hij een jaar geleden de kitten Laika kreeg van zijn dochters. ,,De leukste kat ooit, echt een pittige beestje”, vertelt hij vreugdevol. Totdat een week geleden zijn ergste nachtmerrie werkelijkheid werd. Laika kwam thuis en was veranderd van een opgewekte kat, naar een afzijdig, stil beestje. Waarschijnlijk vergiftigd met rattengif, blijkt nu. ,,Het is verschrikkelijk. Als ik erover nadenk springen de tranen in mijn ogen.”