Minstens 60.000 kerstbakjes in 30 jaar: Richard Koers weet hoe je met groen in kerstsfeer komt

Minstens 60.000 kerststukken zijn door de jaren heen in de weken voor kerst in zijn kasklas gemaakt. Kinderen willen kerstige kitsch, weet hij. ,,Er is niks veranderd aan de kerststukjes, wel aan de muziek‘’, grapt de docent die dit jaar voor de laatste keer alle vogeltjes, vlindertjes en kerstballetjes uit China liet overkomen. Scholieren van Zutphen tot aan Vaassen en van Eerbeek tot aan Olst hebben een leuke paar uur in zijn ruimte en de school laat zien wat ze in huis heeft. De opbouw van een beproefd kerstbakje in vijf tips van Koers.

Volledig scherm Docent Richard Koers maakt na dertig jaar kerstbakjes knutselen voor het laatst stukjes met basisschoolkinderen uit de wijde regio rond Twello. © FOTO HISSINK

Ondergrond

,,Je begint met een goed schaaltje en de oase. De oase moet op goed op maat gesneden worden en als je het er met vlakke hand, niet met je vingers natuurlijk, ingeduwd hebt, rond je de bovenkant mooi af. Nooit met je vingers erin duwen. Dat wil iedereen graag, maar zo werkt het natuurlijk niet.‘’

Volledig scherm De oase op maat snijden en afronden aan de bovenkant. © FOTO HISSINK

Het Groen

,,Ik gebruik meest conifeer. Takjes zo lang als ongeveer het heft van je mesje zeg ik altijd tegen de kinderen. Dat kun je onthouden en is alles ongeveer even lang. Ook hulst is prima natuurlijk. Kerstgroen ook, maar dan wel de abius nordmann bijvoorbeeld. De chique kerstboom. Niet gewoon de picea. Die naalden vallen te snel uit. Ik ben het gehele jaar bezig met verzamelen voor deze hoeveelheid. Mensen die hun coniferen wegdoen, daar ga ik langs. Coniferen zijn mooi goedkoop en toch groen. Daarom gebruik ik ze. Maar je kunt ook bij de buren bedelen om de hulst.‘’

Volledig scherm Conifeer aan drie zijden, hulst en dennenappels er omheen. Zo krijgt het bakje langzaam vorm. © FOTO HISSINK

De Opbouw

,,De opbouw is heel belangrijk. Onderin symmetrie. Drie aan de ene kant, drie aan de andere kant, drie anderen aan de voorkant. Kinderen houden van kleur en grapjes. Deze keer een Twellose mees. Uit China ingevlogen natuurlijk. En een vlinder. Het mag echt kerst-kitsch zijn. Ook heb ik berkentakjes in zilver. Voor de hoogte. Kijk je er doorheen als je samen aan de kerstdis zit.‘’

Volledig scherm Kinderen houden van ballen, vogeltjes, vlindertjes, kleur. Het mag best een beetje kitsch. © FOTO HISSINK

Een Bloeier

,,Elk kerststukje heeft een mooie bloem nodig. Bloeiers horen erbij. Voor de kleur, voor de gezelligheid. Nu heb ik gekozen voor een witte Gerbera. Wit is mooi met kerst. Ik heb nog overwogen om een kleurstofje in het water te doen. Dan kleuren de bloemblaadjes leuk. Vinden kinderen mooi. Maar ik vreesde een chaos in de auto's van de ouders terug naar huis. Gerbera's kunnen overigens gewoon in de oase. Maar voor de kinderen heb ik kleine bolvaasjes. Kunnen ze er thuis nog mooi voor zorgen.

Volledig scherm Een kerstbakje heeft een bloeier nodig. © FOTO HISSINK

De Ramp

,,Als het mislukt? Gewoon uitkleden. Ontleden tot waar het mis is gegaan en weer overnieuw beginnen. De meest gemaakte fout is dat je oase blijft zien. Dat is absoluut niet de bedoeling. Je koopt geen oase, maar een kerststukje, lijkt me zo. Dan pak je gewoon wat extra IJslands mos en ga je mooi bedekken. Ik ga thuis ook nog bakjes opbouwen. Ik hou er van.‘’