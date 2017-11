Mishandelaars beveiliger Stadsfestival nog op vrije voeten

De zes mannen die in augustus op het Deventer Stadsfestival een beveiliger in elkaar timmerden, lopen nog altijd vrij rond. De politie heeft niet genoeg informatie om verdachten te kunnen aanhouden.

De zware mishandeling van beveiliger Leo Uffels op het Deventer Stadsfestival schokte velen, maar het zestal dat ervoor verantwoordelijk is, heeft voorlopig niets te vrezen. Ondanks uren aan foto- en filmmateriaal, zijn er nog geen daders in beeld.

Wildplassen

Leo Uffels sprak op zaterdagavond 19 augustus tijdens zijn dienst op het Stadsfestival een festivalganger aan, omdat die stond te wildplassen. Niet veel later werd hij belaagd door zes mannen, met een drievoudige kaakbreuk en meerdere botbreuken in zijn aangezicht tot gevolg.

Uffels deed aangifte, de organisatie van het festival stond beelden van de beveiligingscamera's af en de politie deed een oproep aan getuigen om zich te melden. Bezoekers werd gevraagd ook hun beelden te delen, als zij die bijvoorbeeld met hun telefoon hadden gemaakt.

Onvoldoende aanknopingspunten

Alles bij elkaar leverde dat de politie 'uren aan beeldmateriaal ' op. Wat daarop is te zien, is niet waarop was gehoopt, erkent woordvoerder van de politie Paul Koetsier. Daarmee 'zegt hij niet' dat de verdachten niet op de beelden te zien zijn. Het beeldmateriaal biedt alleen ,,onvoldoende concrete aanknopingspunten, die kunnen leiden in de richting van een of meerdere verdachten." Maar het onderzoek loopt nog, zegt Koetsier.

Als we Uffels bellen voor een reactie, is hij benieuwd naar wat de politie heeft gezegd over het onderzoek. ,,Nadat ik aangifte heb gedaan, heb ik helemaal niets meer van ze gehoord."

Eén getuige

Uffels zelf heeft er weinig fiducie in dat de politie alsnog tot aanhoudingen overgaat. ,,Ik denk dat ze (de daders, red.) ermee wegkomen. Toen ik aangifte deed had zich één getuige gemeld. Ook hoorde ik dat er bij de politie een naam bekend was, maar dat ze te weinig hadden om er een zaak van te kunnen maken."