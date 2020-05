Mishandeling en dreigen met vuurwapen: Politie Deventer heeft handen vol aan ruzie tussen groepen aan IJssel

De ruzie was ter hoogte van het Zwarte Pad, ook wel bekend als het straatje voor de spoorbrug. Wat de aanleiding was voor de ruzie is nog niet bekend. De mishandeling van één van de jongens was dusdanig erg dat hij afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis.

Alarmpistool

De politie laat weten dat er meerdere verdachten zijn aangehouden. ,,We kregen een melding van openlijke geweldpleging en er zou een wapen in het spel zijn. Eenmaal op locatie vonden de aanwezige agenten een alarmpistool. De ruzie leidde tot onrust en paniek in de omgeving. Of de verdachten nog vast zitten kan ik niet vertellen. We gaan ze nog horen, of hebben ze inmiddels al gehoord over het incident", vertelt een politiewoordvoerder.