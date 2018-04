'Mister Deventer' krijgt zelf award, in plaats van stad Deventer

Terwijl Te Riele voor een van de eerste keren van zijn leven is, vertelt Anjo de Bont vanuit de zaal over de complete verrassing: ,,We wisten allemaal van niets. Dit is echt een heel grote eer. Dit is echt de grootste eer in evenementenland. Jan Smeets van Pinkpop en Joop Mulder van Oerol hebben hem in het verleden ook gekregen. Maar dat Hein de Award zou krijgen, daar hadden we echt niet op gerekend.''