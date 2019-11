‘Mister’ Hof van Twello Gert Jan Jansen: ‘Het is gelukt om dit renderend te krijgen’

Ruim vijftien jaar geleden, in 2003, zette Gert Jan Jansen Hof van Twello op. Aanvankelijk was het alleen een winkel met producten uit de streek, later kwamen het blote voetenpad en de horeca erbij. Dit voorjaar concludeerden Jansen (67) en zijn vrouw Laurette van Slobbe – die ook nadrukkelijk in het bedrijf werkzaam is - dat het tijd werd om te zorgen voor opvolgers. Maar Hof van Twello is niet een ‘gewoon’ bedrijf. Het is opgezet met behulp van geld van crowdfunders, er is gekozen voor een stichtingsvorm om het maatschappelijk doel (kleinschaligheid, gezond voedsel maken/verkopen en het moet afkomstig zijn uit de streek) niet uit het oog te verliezen. ,,Dat heeft zeker consequenties nu we opvolgers zoeken. Maar we hebben de tijd. We zijn er ook wel van uitgegaan dat het een poosje zou duren voordat de opvolging geregeld zou zijn.’’