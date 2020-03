Mode met missie geslaagd

Rachel Lourens, kledingontwerpster met een missie, heeft afgelopen weekend haar eerste modeshow voor blinden en slechtzienden gehouden. Voor de show hadden zich negentig mensen aangemeld. Uiteindelijk kwamen er in totaal zestig mensen op af. Met koptelefoons op en een flyer in braille in de hand kregen de vrouwen de eerste collectie van de kledingontwerpster voor ogen. Echt zien konden ze de kleding niet. Maar de omschrijving was nauwkeurig genoeg om in te beelden wat de negen mannequins dragen.