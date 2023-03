Modern klooster Sion in Diepenveen bouwt ‘essentiële’ parkeerplaats (en wil veel meer)

Go Ahead Eagles gaat in besloten oefenwed­strijd onderuit tegen O23 van Schalke 04

In een besloten oefenwedstrijd op het veld van SV Terwolde verliest Go Ahead Eagles dinsdag met 1-2 van Schalke 04 onder 23. Namens de Deventenaren is Jahnoah Markelo trefzeker, hij schiet een vrije trap keurig binnen.