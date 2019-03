Moed zakt bordencommissie in schoenen na nieuwe diefstal Stokvissengatbord

video Muziekhuis in Deventer verlangt naar vaste plek in de stad

10:04 De muziekklanken rollen door de gang van het oude ziekenhuis aan de Van Calcarstraat. In de ene kamer krijgt een klein meisje algemene muzikale vorming. In een andere volgt een volwassen man accordeonles. De eigenhandig ingebouwde drumcabine is even onbezet. In de gezellige wachtruimte wacht een moeder op een van haar kinderen, terwijl haar andere kind tekeningen maakt op het schoolbord dat de complete wand bestrijkt. De muziekdocenten hebben samen met vrijwilligers, ouders en cursisten de ruimten gemaakt tot wat ze zijn. Functioneel, en vooral niet steriel. Want creativiteit vaart niet wel bij een keurslijf, is het motto.