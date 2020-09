Moeder in geldnood betrapt bij Douglas in Deventer: ‘Hij zei dat we niet gepakt zouden worden’

Café in Bathmen blijft uit voorzorg dit weekeinde dicht vanwege coronabe­smet­tin­gen onder de jeugd

25 september Café De Brink in Bathmen houdt de deuren dit weekeinde uit voorzorg dicht vanwege coronabesmettingen in het dorp. Vanwege die besmettingen zijn alle voetbal- en handbalwedstrijden van sportvereniging ABS dit weekeinde afgelast. Ook in het woonzorgcentrum 't Dijkhuis is corona vastgesteld, een bewoner en een medewerker testten positief op het virus.