Moeder loopt hersenletsel op bij ongeluk fietstunnel Deventer, taakstraf voor bellende veroorzaker

Een 23-jarige bestuurder van een snorfiets is vandaag veroordeeld tot 90 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van 9 maanden. De rechtbank vindt dat de man uit Deventer aanmerkelijk onvoorzichtig reed toen hij in een fietstunnel een ernstig ongeval veroorzaakte.

De 23-jarige Diego A. reed in mei 2021 met zijn snorfiets de fietstunnel van de Rielerweg in Deventer in. Het was zonnig en zelf denkt hij dat hij door het lichtverschil in de donkere tunnel schrok van een tegenligger en daarom abrupt het stuur omgooide. Door die manoeuvre belandde hij op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer.

Hersenletsel

Hij kwam frontaal in botsing met een fietsende moeder die zwaargewond raakte. Ze liep afasie op, een niet-aangeboren hersenletsel waardoor ze nu moeite heeft met taal. ,,Het spreken, lezen, schrijven en begrijpen is blijvend beschadigd’’, zei haar vader eerder in de rechtszaal.

De vrouw lag weken in het ziekenhuis en moest maandenlang revalideren. Ook voor haar twee jonge kinderen die bij het ongeval aanwezig waren, is de impact groot. Zij fietsten achter hun moeder toen het ongeval gebeurde.

A. reed harder dan de toegestane 25 kilometer per uur. Zelf zei hij 30 tot 35 kilometer per uur gereden te hebben. Bovendien was hij op dat moment in een lang telefoongesprek met zijn toenmalige vriendin verwikkeld.

De straf die de rechtbank oplegt, is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Die hield met een voorwaardelijke rijontzegging al rekening met het feit dat de man met de auto naar therapie moet.

De advocaat van Diego A. noemde de eis eerder al redelijk. Hij benadrukte dat zijn cliënt geschrokken was toen hij hoorde van het letsel van het slachtoffer. ,,Ik weet niet hoe ik hier op moet reageren. Ik voel me erg schuldig’’, zei de verdachte.