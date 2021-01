Moeder Monique is geheime wapen van Thomas Krol: ‘Hij was een labrador, maar is nu een pitbull op het ijs’

Waarom de wonderlij­ke reis van trainer Van Wonderen kan eindigen met clubrecord én eeuwige roem bij GA Eagles

15 januari Go Ahead Eagles is bezig aan een wonderlijke reis door de eerste divisie. Knappe zeges, gekke uitglijders, opmerkelijke cadeautjes, coronapandemie, voorliefde voor kunstgras en de aloude antipathie tegen jeugdploegen. Trainer Kees van Wonderen is exact halverwege het seizoen hard op weg om eeuwige roem te vergaren in Deventer en verdient de credits voor zijn nieuw geschapen voetbalbolwerk.