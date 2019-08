Moeder van baby die buiten sliep bij opvang in Deventer dient klacht in: ‘Dit sloeg in als een bom’

De ouders van het baby’tje dat deze week zonder toestemming en afdekking buiten sliep bij een kinderopvang in Deventer dienen een officiële klacht in. Dat heeft moeder Rachel van Meeteren (22) laten weten aan de Stentor . Ze zegt boos en verdrietig te zijn. ,,Dit sloeg in als een bom.’’

De moeder werd woensdagavond via Facebook geconfronteerd met het incident bij een locatie van kinderopvang Sam&ko in Colmschate. Op foto's was te zien hoe haar dochtertje van zeven maanden buiten in een campingbedje lag te slapen. Het bedje was niet afgedekt tegen insecten of ander ongedierte.

,,Toen ik thuis kwam van mijn werk was ik getagd onder de foto's. Ik zag direct dat het om mijn dochter ging, want ik wist nog welke kleertjes ik haar die ochtend had aangedaan’’, vertelt Rachel. ,,Ik schrok enorm, want we hebben nooit toestemming gegeven om haar zo buiten te laten slapen.’’ Ze was boos en verdrietig tegelijk. ,,Maar ik kon niet veel doen, want het was inmiddels al half elf 's avonds.’’

‘Vreselijk gezicht’

De volgende ochtend volgde een stevig gesprek bij de kinderopvang. ,,We waren ontzettend boos. Ik wilde wel schreeuwen, maar dat doe je natuurlijk niet met al die kindjes erbij. We hebben wel duidelijk laten merken dat dit niet oké was. Ze lag helemaal alleen in een open bedje. Jan en alleman kon erbij. Voor mij als moeder was dat een vreselijk gezicht.’’

Quote We kregen een excuus­brief en een bloemetje. Rachel van Meeteren, moeder

Bij de kinderopvang erkenden ze de fouten. Woordvoerder Ilona Hendriks sprak gisteren tegenover de Stentor van ‘een inschattingsfout’ van het personeel en zei de situatie ‘ten zeerste te betreuren’. ,,We hebben ook een excuusbrief gekregen en een bloemetje’’, aldus Rachel. ,,Binnenkort zitten we met de manager om tafel voor een gesprek. Maar we dienen wel een officiële klacht in.’’

Goede opvang

Hoewel het voorval erin hakt bij de jonge moeder, wil ze nog wel kwijt dat de kinderopvang haar verder goed bevalt. Haar oudste dochter, inmiddels 3 jaar, zit er ook en heeft het er altijd goed gehad. ,,Er is verder niks op aan te merken. Daarom halen we onze dochters nu ook niet ineens hier weg, zoals sommigen op social media voorstellen. Maar dit mag niet nog een keer gebeuren.’’

Rachel is de vrouw die de foto's maakte en plaatste overigens dankbaar. De suggestie van Sam&ko dat deze vrouw beter binnen had kunnen lopen met haar verontwaardiging, wijst ze van de hand. ,,Dan hadden wij het als ouders nooit geweten.’’