Moeder van Fleur (2) bedankt Deventer Ziekenhuis met Edwin Evers Band

videoDe Bathmense Fleur (2,5 jaar) lag al een nacht of zestig in het Deventer ziekenhuis. Moeder Annet wil de mensen van de kinderafdeling graag bedanken. Dus galmde de muziek van de Edwin Evers Band door de hal van het ziekenhuis.

Radio 538 vervult deze week voor kerst wensen. En Annet Vowinkel had eigenlijk een hele simpele. ,,Ik heb het in een impuls gevraagd. Ik wilde zelf nog altijd wat doen: zet de kinderafdeling in het zonnetje. Deze mensen hebben zoveel voor ons gedaan.'' Dus kwam radio-dj Edwin Evers met gevolg en een kar vol kindercadeaus de afdeling op.

Smoes

De verpleging was met een smoes bij elkaar geroepen. Want Annet wilde ze natuurlijk wel allemaal bij elkaar hebben. En een afdeling die in diensten werkt is bijna nooit voltallig. Deze dinsdag lukt het aardig, aan het gegier uit de gesloten koffiekamer te horen. Totdat Edwin Evers zijn entree doet en de dames en heren verrast. Met een enorme berg cadeaus voor de kinderen. En een mooie lunch.

Annet vertelt hoeveel ze te danken heeft aan de verpleging. Haar Fleur heeft meerdere aandoeningen aan onder meer hart en longen. De oorzaak is niet duidelijk. Ook is ze heel slechtziend en ontwaart ze alleen licht en donker. ,,De verpleging heeft me hier echt leren kijken naar de positieve dingen'', zegt de Bathmense moeder met een blik naar verpleegster Annemarie. Die vult aan. ,,Het is zo'n heerlijk kind. Even een beetje kriebelen op de rug. Ze gebruikt andere zintuigen. Daar moet je dan naar kijken.'' Annet knikt: ,,Denk in mogelijkheden. Dat hebben ze ons meegegeven. Heel vaak als ik met Fleur naar de poli moet loop ik wel even de afdeling nog op.''

Lunchtijd

De band van de dj staat inmiddels klaar in het meer dan volle personeelsrestaurant. Het is precies lunchtijd. En terwijl de kinderafdeling bijna voltallig aanschuift aan een speciaal gedekte tafel, gaat de band los. Vanuit alle hoeken en gaten van het ziekenhuis komen de mensen kijken naar deze onverwachte surprise. ,,Ik noem Fleur altijd ons surprise-ei. Je weet nooit wat er gebeurt'', glimlacht de Bathmense moeder. ,,Dit had ik echter ook niet verwacht toen ik mijn mailtje naar 538 stuurde.''