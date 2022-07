Moeiteloos pikte men in het ‘triatlondorp’ Holten de draad weer op

Dit was jouw eerste editie als voorzitter, hoe heb je die beleefd?

,,Het was één groot feest. Normaliter krijgen we zo’n 15.000 bezoekers, en het was eerder meer dan minder dit jaar. Het spannendste voor mij bleef wel of er geen grote incidenten plaats zouden vinden, maar daar zijn we vrij van gebleven. Tijdens de afgelopen twee dagen heb ik daarom veel contact gehad met het team dat zich puur richtte op de veiligheid. Dus kon ik de spanning daaromtrent redelijk loslaten.”

Hoe ben je hierin gerold?

,,Thuis speelde de triatlon een grote rol, mijn vader was een van de oprichters van de stichting Triathlon Holten. Dus met het gezin hielpen we thuis mee. Later raakte ik betrokken bij de begeleiding van atleten en de medische begeleiding. Toen mijn voorganger Martin Pieters een paar jaar geleden aangaf op termijn te willen stoppen, had ik als bestuurslid zelfs nog niet het idee van ik wil voorzitter worden. Uiteindelijk ga je bij elkaar zitten en ben ik het geworden, maar we doen het samen. Het is niet zo dat ik het meeste op mijn bordje heb liggen.”

De triatlon van Lelystad werd onlangs afgelast door een tekort aan personeel, hoe is daar in Holten naar gekeken?

,,We hebben even met het bestuur bij elkaar gezeten en zeiden tegen elkaar dat we ons gelukkig mogen prijzen met de groep van pakweg duizend vrijwilligers waarmee we werken. In de coronatijd hebben we ook een aantal attenties gestuurd om de vrijwilligers te laten merken dat we aan ze dachten, en ze betrokken te houden bij de triatlon. Als Holtenaar is doorgaans de regel: of je staat langs de kant, of je doet mee aan de wedstrijd of je helpt mee. We maken, behalve diensten die we inkopen, zoals de tijdwaarneming bij de organisatie, geen gebruik van betaalde krachten, dat is ontzettend gaaf.”

Je bent geneigd om te denken dat het een vanzelfsprekendheid is dat de triatlonwereld zich hier verzamelt, maar dat is het niet. Zijn er kapers op de kust?

,,In Nederland zie ik eigenlijk geen toernooien met dergelijke internationale ambitie. Het voornaamste punt waarom het niet vanzelfsprekend is, is omdat we elk jaar een bid moeten indienen bij de Europese bond ETU. Die kijkt bijvoorbeeld heel erg naar het milieuaspect, dus dat we proberen vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan. We hadden dit jaar bijvoorbeeld een stagiair duurzaamheid, dus daar besteden we dan ook extra aandacht aan. We krijgen ook een beoordeling na deze triatlon, waarbij we op heel veel terreinen worden beoordeeld.”

Is er nog steeds de ambitie om op termijn een EK te organiseren, zoals ooit in 2009?

,,We wilden vooral eerst met het deels nieuwe bestuur deze editie tot een goed einde brengen, dus er valt niet veel over te zeggen. We moeten daar nog over nadenken. Zeker financieel betekent het nogal wat, dan is het huidige sponsorpakket niet toereikend. Je gaat dan immers naar een evenement van vier dagen.”