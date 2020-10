Moet Deventer groeien naar 130.000 inwoners? ‘Stad staat op kantelpunt’

Sjors de Vries: ,,Ik ken Deventer vrij goed. Groei is zeker mogelijk, maar de stap van nu 100.000 naar 130.000 in 2040 lijkt mij wel fors. Deventer heeft er lang om over gedaan om die grens van 100.000 te bereiken. Je moet je afvragen of bij een schaalgroei naar 130.000 inwoners met gemiddeld 1.500 nieuwe woningen per jaar Deventer wel past. Je moet je niet verslikken in je ambities en de bouwproductie mag geen hypotheek leggen op aandacht voor de bestaande wijken. 115.000 á 120.000 is voor een 100.000-stad al een flinke groei. Meer dan genoeg om de regiofunctie en het voorzieningenniveau te behouden.