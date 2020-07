Moet Madeleine met haar oude bus na 9 jaar vertrekken van historische plek in Deventer?

Op het eerste oog lijkt de Oude IJsbaan langs de IJssel in Deventer uitgestorven. Maar dat is deze historische locatie zeker niet. Tot in de jaren 80 werden er daar nationale en internationale schaatskampioenschappen gehouden. In 1992 is het IJsselstadion gesloopt. Nu, 28 jaar later, is het volgens de enige bewoner Madeleine een levendige, groene plek.