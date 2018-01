Mogelijk iets te veel bushaltes in Deventer geschrapt

Woordvoerder Hanneke Ruiter zegt dat Syntus enkele tientallen klachten heeft ontvangen over de wijzigingen in Deventer. Het vervoersbedrijf liet in december nog weten de dienstregeling niet aan te willen passen. ,,Als we verbeteringen kunnen doorvoeren die klachten bij reizigers wegnemen, dan willen we daar natuurlijk over praten met de provincie."



Bij de provincie zijn een handvol klachten binnengekomen, zegt woordvoerder Petra Timmer. Bewoners van seniorenflat Thomas Wildey hebben een petitie ingediend. ,,De halte bij die flat is komen te vervallen. Daar kijken we naar een mogelijke oplossing."