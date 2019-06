Mogelijk meer fouten in Deventer bij tellen stemmen Europarlement

Sipke gaat de Mont Ventoux op, zijn MS is gestopt: opgeven is nu helemaal geen optie

14:11 Deventenaar Sipke Hettinga staat op het station met zijn vrouw Bea. Op weg naar Frankrijk om de Mont Ventoux te bedwingen. Opgeven is geen optie, roept hij sinds een jaar of twee, sinds bij hem MS werd geconstateerd, de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen die er bestaat. Zijn leven voltrekt zich sindsdien als een achtbaan. Van actieve brandweerman, tot stamcelpatient in Moskou, een jaar opbouw en nu: ,,Ik ga hoe dan ook die berg op.”