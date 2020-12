Mogelijk miljoenen extra nodig voor afbouwen randweg in Twello: ‘Bij voorkeur met tunnel’

coronaregels PEILING | Hoe vier jij kerst dit jaar? Vul hier onze korte vragen­lijst in!

11 december Zelden zal er in onze huiskamers zoveel gesproken zijn over de kerstplannen als dit jaar. Kunnen we wel bij elkaar komen? Met hoeveel dan? En is het wel veilig om opa en oma ook uit te nodigen? De Stentor wil graag van jou weten hoe je dit jaar kerst viert. Doe je mee aan onze peiling onderaan dit artikel?