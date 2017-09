Mogelijk nieuwe tegenvaller rond nieuwbouw De Viking

Terug naar de sixties met eerbetoon aan The Doors

17:34 Vijftig jaar geleden brachten ze hun eerste twee albums uit, 45 jaar geleden overleed op tragische wijze hun frontman. Veel dichter bij de roemruchte band The Doors en hun zanger Jim Morrison kunnen muziekluisteraars van nu niet komen, zegt het Burgerweeshuis over het tribute-concert van The Doors Alive, vrijdag in de popzaal van het muziekcentrum in Deventer.