Mogelijk ‘oppotten’ van 100 kilo vrije afvalstort per jaar

Op voorspraak van CDA-raadslid Henk Groothuis gaat wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) bekijken of een systeem mogelijk is, waarbij inwoners die gratis hoeveelheid stort kunnen opsparen en meenemen naar volgende jaren. Dus als iemand het ene jaar niet of nauwelijks gebruik maakt van de 100 kilogrens, dat in een ander jaar kan opnemen. Als bijvoorbeeld wel die verhuizing aan de orde is. De vraag is wel of de systematiek uitvoerbaar is, gezien die administratie die eraan hangt.