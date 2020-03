Mogelijk patiënt met coronavirus in Deventer Ziekenhuis, bezoekuren en behandelingen lopen geen gevaar

In het Deventer Ziekenhuis ligt mogelijk een patiënt met het coronavirus. De persoon is gistermiddag bij het ziekenhuis binnengebracht en wordt onderzocht. Bezoekuren en behandelingen gaan gewoon door.

De patiënt ligt op een isolatiekamer en krijgt verzorging. ,,We onderzoeken of die persoon het onder de leden heeft. Daarin werken we samen met GGD en RIVM’’, zegt woordvoerder Erick van Zijl.

Het ziekenhuis verwacht binnen één à twee dagen uitsluitsel over de patiënt te kunnen geven. ,,We hebben een kweek afgenomen en dat naar een laboratorium gestuurd. Daar gaat tijd overheen voordat we het zeker weten.’’

Quote We nemen uiteraard alle maatrege­len die nodig zijn om deze patiënt te verzorgen. Versprei­ding of besmetting van het coronavi­rus, als die patiënt het al heeft, is onmogelijk Erick van Zijl, Woordvoerder Deventer Ziekenhuis

Andere patiënten

Het ziekenhuis is ook alert op verdenkingen van het coronavirus bij andere patiënten. ,,Heel Nederland is alert. We letten op verdachte situaties’’, zegt Van Zijl.

Bezoekers en andere patiënten hoeven zich volgens Van Zijl geen zorgen te maken. ,,Bezoekuren en behandelingen gaan gewoon door. We nemen uiteraard alle maatregelen die nodig zijn om deze patiënt te verzorgen. Verspreiding of besmetting van het coronavirus, als die patiënt het al heeft, is onmogelijk. Er is geen reden voor ongerustheid. Maar ik begrijp wel dat het impact heeft.’’