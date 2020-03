Mogelijke kogel door ruit in Deventer is volgens bewoner ‘vandalisme of baldadigheid’

updateDe bewoner van het huis aan de Singel in Deventer waar gisteravond mogelijk een kogel door de voorruit ging, vermoedt dat om ‘baldadigheid en vandalisme’ gaat. Hij hoorde vlak voor de inslag een sissend geluid en vermoedt dat er met een gaspistool is geschoten.

De huiseigenaar, die niet met naam in de krant wil, kreeg vanmorgen nog bezoek van een getuige. Die had gisteravond drie jongens vanuit het Rijsterborgherpark richting de Singel zien lopen en is er van overtuigd dat dat de daders zijn.

‘Vlak boven mijn hoofd’

De bewoner zat in de woonkamer toen de vermoedelijke kogel insloeg. ,,Dat was vlak boven mijn hoofd. Ik zat onder die lamp", zegt hij in de voortuin, wijzend naar de schemerlamp die voor het raam staat. ,,Het scheelde dus niet veel of ik was geraakt. Ik hoorde geen knal, maar dus echt een sissend geluid zoals bij een gaspistool.”

Hij belde meteen de politie die met veel agenten uitrukte. ,,We wisten niet of het om een terechte melding ging, maar we kunnen niet het risico nemen om maar met één agent te gaan kijken als er mogelijk een schietpartij in een woonwijk is”, zegt politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen. ,,We hebben liever dat mensen een keer te vaak bellen, dan te weinig.”

Geen nader onderzoek