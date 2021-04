Mogen Go Ahead Eagles-supporters coronaregels negeren? ‘We grijpen niet koste wat het kost in’

De politie was volgens teamchef Eren Balanan zondagmorgen met één auto aanwezig, maar dat was te weinig om in te grijpen. ,,In principe handhaven we de coronaregels, maar op zo'n moment is het niet mogelijk om op te treden. We schatten vooraf in of het nodig en verstandig is om met heel veel mensen aanwezig te zijn. En we hebben besloten dat we niet al onze capaciteit hieraan wilden opofferen’’, zegt Balanan.