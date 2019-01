Molen De Ooievaar middelpunt van Terwolde

Korenmolen De Ooievaar in Terwolde trekt op een goede zaterdag zo'n veertig bezoekers. ,,De mensen komen met name uit Terwolde zelf. De mogelijkheid om alles eens van binnen te bekijken, daar reageert iedereen ontzettend positief op'', zegt molenaar Bauke Zonneveld.

Het gehele binnenwerk van de in 2015 door de bliksem getroffen en afgebrande molen is gloednieuw en ruikt naar vers hout. De raderen kraken als vanouds en de meelzakken hangen klaar om het versgemalen meel op te vangen. Bauke Zonneveld is één van de drie molenaars die De Ooievaar aan het draaien houdt na de heropening in mei.

Ook Marti Herngreen en Ab de Graaff hebben hun molenaarsdiploma gehaald en zijn vrijwel elke zaterdag in en op de molen te vinden. ,,Het is gewoon prachtig om bezig te zijn tussen al dat hout en te spelen met de wind. Het is soms flink werken en de touwtjes letterlijk in handen nemen'', zegt Marti als enige vrouwelijke molenaar in het gezelschap.

Desem- en speltbroden

,,Iedere zaterdag is er in ieder geval een van ons aanwezig van half 11 tot drie uur 's middags'', vertelt Zonneveld. ,,Mensen kunnen een rondleiding doen waarbij ze uitleg krijgen over de werking van de molen.'' Intussen houden acht vrijwilligers het molenwinkeltje draaiende. ,,We verkopen op een zaterdag zeker 25 desem- en speltbroden.''

Het meel voor die broden komt momenteel nog van een andere molen in Lettele. Maar als het aan de molenaars ligt, komt daar binnenkort verandering in. ,,We beschikken over de oude recepten van zo'n 25 jaar terug, die zouden we graag weer gebruiken om eigen mixen te maken.''

Daar gaat wel wat voorbereiding aan vooraf. ,,Eerst moeten de molenstenen voormalen. Dit is om ze egaal glad te maken, er moeten straks natuurlijk geen stukjes steen in de broodmixen zitten. Daarna moeten ze helemaal schoongemaakt worden. Alles bij elkaar duurt dit een paar weken.''

Maar het daadwerkelijke doel van de geheel vernieuwde molen is eigenlijk al bereikt. ,,De molen moet van de Terwoldenaren zijn. Als middelpunt van het dorp en ontmoetingsplek voor de bewoners.''