Molenaar Tonnie Moes Lid in de Orde van Oranje Nassau

Moes is zelfstandig molenaar op rijksmonument De Leeuw (windkorenmolen). In de molenwereld is het gildesysteem nog steeds gebruikelijk, zoals het Gilde van Vrijwillig Molenaars en het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Moes is binnen dit systeem één van de circa tien meester-molenaars in Nederland. Dat is de hoogst te behalen rang, die je pas krijgt na jarenlange ervaring en een strenge ballotage door collega meester-molenaars.