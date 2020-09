Mondkapje op in winkel? Zo openen ondernemers in Deventer, Zutphen en Raalte woensdag hun deuren

In de winkelstraten van Deventer is dinsdagmiddag nergens iemand met een mondkapje op te vinden. De enige mondkapjes die te zien zijn, spot je bij de winkels die de kapjes verkopen. Bij Rituals moet je al enige tijd wachten bij een poortje voor je naar binnen mag, bij spelletjeswinkel Koning Willem neem je bij binnenkomst verplicht een mandje mee en bij de Vodafone is het desinfectiepompje bij de entree niet te missen.

Wachtrijen

Maar ondanks de verscherpte maatregelen die het kabinet aankondigde is het drukker dan normaal op een dinsdag, constateert Marian van Raalte, van cadeauwinkel Hoge Ramen. ,,En dat terwijl ik toch best wel schrok van de nieuwe maatregelen, het is een duidelijke stap terug. Afgelopen weekend hadden we een wachtrij buiten en nu is deze dinsdag ook drukker dan andere dinsdagen.”