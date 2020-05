Mondkapjes te koop op Stationsplein Deventer: Doet u mij maar één frikandel speciaal en een mondkapje alstublieft

Naast friet, snacks en broodjes verkoopt Cees Camphuis nu ook mondkapjes voor een euro in zijn Plaza aan het Stationsplein in Deventer. De familie Camphuis is al maanden voorbereid op de komst van corona: ,,Mijn schoonmoeder is arts in China en waarschuwde in december al dat er een gevaarlijk virus onze kant op zou komen dat we niet mochten onderschatten.’

Cees Camphuis runt Plaza Het Stationsplein samen met zijn vrouw Xuemei. De meeste mensen noemen haar Linda, want dat is makkelijker. Toen de moeder van Xuemei - ze werkt als arts in China - in december belde om de familie te waarschuwen voor de komst van het coronavirus, wilde ze eigenlijk dat het hele gezin per direct een mondkapje zou dragen en grote evenementen zou vermijden.

,,Er was hier toen nog niets gaande, dus wij wilden niet met een mondkapje rondlopen. Maar wij deden wel voorzichtig. We zijn niet meer naar evenementen gegaan. Ook onze zoon van 25 en dochter van 20 deden dat niet meer. Bijna alle Chinese kinderen deden dit niet meer”, vertelt Camphuis. ,,Maar onze regering had wattenstaafjes in de oren zitten, die wilden niet luisteren.”

Corona sloeg in als een bom