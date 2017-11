Monique (54) ziektewet in na ‘kwajongensstreek’ met touwtje

Het was donderdagochtend rond acht uur toen Monique haar 11-jarige dochter Anne Fleur naar school bracht in wijk De Vijfhoek. ,,Ze had een vinger gebroken tijdens de hockey, dus het leek ons veiliger als ze niet zelf hoefde te fietsen’’, verklaart de moeder. Maar niets bleek minder waar toen ze het fietsbruggetje tussen het Goudriaanpad en het Simon Meeuwspad afreden. Monique raakte plots uit balans en smakte samen met haar dochter tegen de grond.

,,Het was een flinke klap’’, aldus Monique. ,,Gelukkig had mijn dochter alleen haar knie geschaafd.’’ Zelf kwam ze er minder goed vanaf. ,,Mijn handen zijn kapot en ik heb erg veel last van mijn knie. Zo erg zelfs, dat ik op dit moment op krukken loop. Ik kan niet fietsen of autorijden. En het ergste: ik kan niet werken.’’ Ze vermoedt dat kwajongens achter het spannen van het touw zitten. ,,Maar die hebben dan geen idee wat ze aanrichten.’’

Dun en sterk

Quote Dit is een doorgaande route waar veel mensen fietsen en lopen en dan is zoiets le­vens­ge­vaar­lijk. Mark Maassen (30), buurtbewoner De schrik zit er bij moeder en dochter flink in, net als bij andere buurtbewoners. Mark Maassen (30) woont op een steenworp afstand van de bewuste brug en vreest voor herhaling. ,,Mijn buurman vertelde dat hij al twee keer eerder zo’n touwtje heeft weggehaald. Ik kijk nu wel telkens naar beneden als ik die brug op en af fiets. Dit is een doorgaande route waar veel mensen fietsen en lopen en dan is zoiets levensgevaarlijk.’’ Maassen heeft het touw dat Monique ten val bracht bekeken: ,,Dun en sterk, maar geen visdraad. En het was op ongeveer 20 centimeter hoogte gespannen met strakke knopen. Het leek mij haast bedoeld voor voetgangers.’’

De politie is op de hoogte van de situatie, maar kan niet bevestigen dat dit vaker is voorgekomen. Woordvoerster Sigrid Passchier: ,,We hebben maar één melding gehad. Die van donderdagochtend. We roepen buurtbewoners dan ook op het te melden als ze zo’n touw zien. Ook als er nog geen ongeluk is gebeurd. De wijkagent is in ieder geval ingelicht via de WhatsApp-groep van de buurt.’’

Aangifte

Monique zit door de ‘kwajongensstreek’ voorlopig in de ziektewet en baalt stevig. ,,Als ik beter ter been ben, ga ik zeker aangifte doen. Al is het maar zodat mijn werkgever mogelijk de kosten kan verhalen. We zijn enorm geschrokken.’’ Ze vreest dat ze straks een stuk angstiger op haar fiets zit. ,,Dus hopelijk worden de daders snel gepakt.’’