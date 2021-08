Monnik Thomas tokkelt in Broederenkerk liedjes à la Bob Dylan: ‘De soundtrack van mijn eigen zoektocht’

video Politie: aanhoudin­gen PEC-aanhangers in Deventer onmogelijk, wellicht nog sancties

23 augustus Geweld tegen de politie en de vondst van drugs en een zakmes in de bus van aanhangers van PEC Zwolle, die zaterdag in Deventer uit waren op een confrontatie met rivalen van de Eagles. Er zijn mensen voor minder aangehouden, maar hier volgden geen arrestaties. De politie snapt mogelijke verbazing daarover. Maar: ,,We kunnen die feiten niet aan individuen koppelen die in de bus zaten."