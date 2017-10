Montell gaat undercover op eerste dag als supermodel

Het waren de eerste seconden van de 19-jarige Deventenaar als topmodel. "Om eerlijk te zijn had ik daar geen moment rekening mee gehouden. Ik was er vanuit gegaan dat Ritse er met de eerste plek vandoor zou gaan. Hij was zo geliefd en op social media ging het vooral over hem. Ik had ook niets voorbereid voor het moment dat mijn naam genoemd zou worden als winnaar. Het was een spontane uitbarsting op het podium."

Aandacht

Feest

Een feest dat backstage begon met zijn vriendin Sanne, concurrent in de finale. Waar social media zich al weken boog over een mogelijke relatie tussen de twee kandidaten, schepte Montell na zijn winst duidelijkheid. "Met Sanne en mijn familie heb ik na de liveshow de winst gevierd en daarna ben ik met vrienden Amsterdam in geweest om te stappen. Het was nogal een tijdje geleden dat ik echt was wezen stappen, dus we hebben het laat gemaakt. Toen ik rond 6.00 uur m'n bed in dook sliep ik zo. Ik heb geen moment wakker gelegen."

Kater

Dat was maar goed ook. Nog geen vier uur later was het alweer tijd om op te staan. "De ochtend erna was ik vooral moe en dat was ook wel te zien met wallen. De eerste interviewverzoeken kwamen alweer binnen, terwijl ik ook nog de stad in wilde voor nieuwe kleren omdat ik 's avonds naar RTL Boulevard moest. Samen met Sanne en mijn vader ben ik de stad weer in geweest. Met een pet op en een hoody aan zodat niemand me zou herkennen. Mensen letten vooral op m'n rode krullen en die zijn met een petje op niet te zien. Foto's en handtekeningen komen volgende dagen wel weer."