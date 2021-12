Monument voor Deventer stationskat Sunny stap dichterbij: meer dan 1000 euro opgehaald

Devente­naar stak zijn bank in de fik en toen ging het mis: ‘Het ziet er heel ernstig uit’

Tegen een 53-jarige man uit Deventer is donderdag twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het in brand steken van zijn woning. Twee bewoners durven niet meer terug te keren in de flat. ,,Ik zou hier dit jaar 59 jaar wonen, maar door toedoen van deze meneer kom ik niet meer in mijn woning terug.’’

16 december