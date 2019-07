Monumentale boerderij in Terwolde krijgt ruim 350.000 euro voor verbouwing

De boerderij aan de Wellinkhofweg in Terwolde is vermoedelijk gebouwd tussen 1500 en 1600. De boerenplaats werd in 1648 voor het eerst vermeld als ‘Donckels goet’, maar bestond al in de zestiende eeuw onder de naam ‘Bruckhorst’. Delen van de boerderij dateren vermoedelijk nog uit die tijd.