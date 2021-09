Mooie sportieve week krijgt een afgrijselijk slot: zwak GA Eagles wordt genadeloos afgeschminkt door AZ

Go Ahead Eagles heeft de uitstekende prestaties tegen PEC Zwolle en PSV geen passend vervolg kunnen geven bij AZ. De ploeg van Kees van Wonderen was op bezoek in Alkmaar volstrekt kansloos en kreeg een pijnlijke 5-0 nederlaag te verwerken.

Met nagenoeg dezelfde basiself als afgelopen woensdag (alleen Mats Deijl verving Philippe Rommens, red.) keek de Deventer club al binnen vijf minuten tegen een achterstand aan. Na balverlies op het middenveld kon Vangelis Pavlidis ervandoor gaan en afleggen op Jesper Karlsson, die oog-in-oog met Warner Hahn geen fout maakte.

De 1-0 leek de Eagles wakker te schudden, want pas daarna konden de gasten iets van zich laten zien. Zo kopte Iñigo Córdoba hoog over, had ook Boyd Lucassen zijn vizier niet op scherp staan en eindigde een kopbal van Marc Cardona recht in de handen van AZ-doelman Peter Vindahl.

Helemaal van slag

Dat was al het aanvallende geweld van Go Ahead Eagles in de eerste helft. Toen Dani de Wit nog voor het verstrijken van het halfuur voor de 2-0 tekende, waren de bezoekers helemaal van slag. Die treffer viel op het moment dat Eagles even met tien man stond vanwege een blessure voor Ragnar Oratmangoen. Uitgerekend zijn directe tegenstander Yuki Sugawara leverde een voorzet panklaar op het hoofd van De Wit af.

Diezelfde De Wit was niet veel later zelfs dicht bij de 3-0, maar met een uitstekende redding voorkwam Warner Hahn een ruimere achterstand. De sluitpost was één van de weinigen bij de bezoekers die zijn niveau haalde. Het spel was stroperig, ondermaats en Van Wonderen besloot in te grijpen door nog voor de rust Philippe Rommens in te brengen voor Boyd Lucassen.

Echt effect had deze wissel niet. AZ liet ook in de tweede helft de bal aan Go Ahead Eagles en daar konden de Deventenaren vrij weinig mee. Het bleef in de gehele tweede helft bij slechts twee schoten van ver buiten het strafschopgebied, van Luuk Brouwers en Bas Kuipers.

Afgeschminkt

De thuisploeg, waar inmiddels publiekslieveling en voormalig Eagles-speler Sam Beukema in het veld was gekomen, zette in de slotfase nog een tandje bij. Zo werd het in de laatste tien minuten zelfs een pijnlijke afstraffing voor de Eagles. Eerst ging de bal op de stip nadat de VAR ingreep na een vermeende overtreding van Hahn. Vanaf elf meter maakte Karlsson geen fout voor zijn tweede van de middag. Zakaria Aboukhlal pikte direct na zijn invalbeurt ook zijn doelpuntje mee en in de blessuretijd werd het alleen maar erger voor Go Ahead Eagles. Van ruime afstand kegelde Tijani Reijnders de 5-0 achter de kansloze Hahn.

Door de nederlaag zakt de Deventer club naar de dertiende plek in de Eredivisie. Volgende week gaat GA Eagles op zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en PSV 52 keer tegen elkaar in de Eredivisie. AZ won 21 keer, GA Eagles 15 keer.

• AZ won tien van de laatste twaalf wedstrijden tegen Go Ahead Eagles in alle competities (G1, V1), de enige nederlaag in deze reeks dateert van februari 2014 (2-1 in Deventer).

• De laatste zege bij AZ dateert voor GA Eagles van dertig jaar gelden toen Deventer ploeg met 2-4 won.

• GA Eagles gooit de sluizen niet zelden open tegen AZ. De Alkmaarders kwamen al zeventien duels op rij tot scoren tegen GA Eagles (42 goals in totaal). In augustus 1990 bleef AZ voor het laatst doelpuntloos in een ontmoeting met de ploeg uit Deventer (2-0).

• GA Eagles verloor midweeks met 1-2 van PSV en is in uitduels nog puntloos dit seizoen.

• Go Ahead (103) kreeg als enige ploeg dit seizoen al meer dan 100 schoten te verwerken in de Eredivisie.

• GA Eagles kan voor het eerst sinds 1985/1986 onder Nico van Zoghel minstens 3 van zijn eerste 7 wedstrijden van een Eredivisie-seizoen winnen. Go Ahead eindigde destijds uiteindelijk als 10e, de hoogste eindklassering van de club uit Deventer tot vandaag de dag.

• Giannis Botos is de clubtopscorer van Go Ahead in dit Eredivisie-seizoen met 2 goals.

• Van alle spelers met minimaal twee doelpunten dit Eredivisieseizoen had Iñigo Córdoba gemiddeld de minste minuten nodig voor een treffer (72).

• Sam Beukema speelde 66 duels voor GA Eagles in de eerste divisie. Vorig seizoen was de centrale verdediger met 8 competitiegoals gedeeld topscorer van Go Ahead en promoveerde hij met de club naar de eredivisie.

• Scheidsrechter Higler heeft de leiding in het AFAS-stadion.

• Aftrap zondag 14.30 uur.