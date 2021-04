Moordverdachte Deventer twee weken langer vast, buren staan voor raadsel

Bewoners Wilpse Klei leren elkaar weer beter kennen door nieuw boek: ‘Het is een bedrijvig volkje’

6 april Fietsen, wandelen, wonen en werken. Op de Wilpse Klei is het een komen en gaan van mensen. De plattelandsgemeenschap die daar leeft is uniek, vinden de bewoners. Zo uniek dat nu het boek Geworteld in Wilpse klei verschijnt over dit ‘bedrijvige volkje’.