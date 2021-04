Moskee in Deventer ontvangt luier vol met spotprenten en verscheurde koranverzen: ‘Verwerpelijk’

De envelop werd zaterdag via de post bezorgdbij de moskee aan de Sint Jurrienstraat, in de wijk Zandweerd. De De moskee van de lokale afdeling van de conservatieve Turkse moskeekoepel Milli Görüş was niet de enige moskee in Nederland die zo'n brief heeft ontvangen. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) meldt dat brieven zijn bezorgd bij moskeeën in onder meer Alkmaar, Culemborg, Deventer en Enschede.