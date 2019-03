Moskeeën in Oost-Nederland extra bewaakt vanwege aanslag in Nieuw-Zeeland

Bestuursvoorzitter Tacettin Coşkun van de Medine-moskee in Raalte wil samen met de politie de veiligheid rond de moskee opnieuw onder de loep nemen. ,,Alert blijven is nu heel belangrijk. Dat zijn we onderling al. Bovendien hebben we een camerasysteem bij de moskee, maar het kan geen kwaad om de veiligheid opnieuw te bekijken.’’ De wijkagent gaat in gesprek met de moskee, maar politiechef Telman zegt nu al toe extra aanwezig te zijn bij het vrijdaggebed in Raalte. ,,Het is nu aan de politie om dichtbij te zijn. Niet alleen in Raalte, maar ook op andere plekken in Nederland.’’