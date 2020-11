Motorrijder klapt tegen lantaarnpaal tussen Deventer en Twello en raakt zwaargewond

Deventerse weet door te gillen verkrach­ting te voorkomen: eis van 3,5 jaar

26 november Een 27-jarige vrouw uit Deventer werd in de nacht van 9 augustus in haar eigen huis overrompeld door een onbekende man, die haar vastpakte en begon te zoenen. Alleen door hard te gillen en zich te verzetten wist ze te voorkomen dat ze verkracht zou worden. Tegen de verdachte is donderdag 3,5 jaar cel geëist voor deze poging verkrachting alsmede voor een zedenzaak via social media waarbij een meisje van nu twaalf jaar betrokken is.