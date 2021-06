Mountainbiker gewond bij aanrijding buitengebied Diepenveen

AUDIO & VIDEO Skeletten komen in Deventer ‘tot leven’ bij opgravin­gen Grote Kerkhof

17 juni Menselijke botten in de bodem, vrij gave skeletten zelfs en onderzoekers in witte pakken op het Grote Kerkhof. Klinkt als crime scene, maar is het niet. Het Deventer stadsplein is deze zomer decor van archeologisch onderzoek. Menselijke overblijfselen op de dodenakker uit de middeleeuwen worden zorgvuldig opgegraven, schoongemaakt en onderzocht en in 3D-verwerkt. ,,Met de huidige technieken is zelfs het voedselpatroon te achterhalen van hier begraven personen.”