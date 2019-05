Mountainbikers en toerfietsers genieten van eerste Fietstival

Het weer zat niet mee tijdens het eerste Fietstival in het Deventer Havenkwartier. Het plezier was er niet minder om. Een paar honderd mountainbikers en tourfietsers volgden de Urban Trail of de Kunstroute en in de middag kwam steeds meer publiek kijken. De opbrengst gaat naar een goed doel: de verstandelijk gehandicapte leden van wielervereniging De Zwaluwen.



,,Als je een mooi plan hebt, gaan in Deventer de deuren wel open.'' President Michel Schuil geniet van het festival, dat zijn Lionsclub dit jaar voor het eerst uit de grond heeft gestampt. ,,We hadden altijd een toertocht voor auto's, maar dat vonden we niet meer van deze tijd. Omdat veel leden fanatieke mountainbikers zijn, was het idee voor een fietsfestival snel geboren.'' Schuil zocht samenwerking en kreeg enthousiaste reacties terug. ,,De gemeente, de ondernemers, het Havenkwartier, De Zwaluwen.. iedereen wilde graag meedoen.'' De organisatoren van De Ronde van Vedett gaven waardevolle tips.

Eenwielers

Terwijl Schuil vertelt over de totstandkoming van het festival, stappen twintig meiden van de circusschool op eenwielers. De wind helpt niet mee, maar ze weten hun balans te houden en laten hun kunsten zien aan een enthousiast publiek. Het fietstival gaat niet alleen over mountainbiken of toerfietsen. Het is een festival voor jong en oud, sportief of niet, zegt Schuil. ,,We hebben hier ook een tentoonstelling over fietsenfabriek Burger, die 150 jaar geleden in Deventer is begonnen'', zegt hij. ,,En Spelen op de Brink is voor het eerst van de Brink gekomen.'' Achter de meiden van de circusschool fietsen kleuters op bijzondere fietsjes. ,,In de middag volgen BMX-profs met een spectaculaire show.'' Schuil wijst naar fietsen met opmerkelijk dikke banden. ,,Die bijzondere fietsen kunnen mensen hier uitproberen.''

Behendig

Toch, de aandacht gaat vooral uit naar de Urban Trail die dwars door het Havenkwartier is aangelegd. Mountainbikers rijden over auto's, door gebouwen en over het skatepark van Burnside. ,,Heel erg leuk'', zegt Sander Timmermans. Hij is lid van De Zwaluwen en fietst vaak met zijn zoon. Die crosst behendig over de auto's. ,,Mooi opgezet! Het is wel opletten soms. Zoals de zeepbak verderop. Die is best gevaarlijk.'' Meerdere fietsers gingen daar onderuit. De organisatie zorgt er wel voor dat kinderen de grotere obstakels overslaan. Dat gold niet voor de verstandelijk gehandicapte fietsers. Deze G-rijders mochten de baan openen en deden dat met verve, zegt Timmermans vol respect. ,,Die gingen echt keihard en zonder vrees de obstakels over.''

Hun trainer Rick Tuinman is niet verbaasd. Zijn pupillen weten waar ze mee bezig zijn. Sommigen deden mee tijdens de wereldwijde Special Olympics in Abu Dhabi. ,,Ze geven hier ook workshops aan kinderen'', zegt Tuinman. ,,Ze helpen me wel vaker met clinics.'' De rijders fietsen mee als een onervaren kind de Urban Trail wil afleggen. De gehandicapte fietsers worden bij de Zwaluwen dan ook voor vol aangezien. Ze fietsen 'gewoon' met de andere leden mee. ,,De inclusiviteit is optimaal bij onze club.''