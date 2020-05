Muntenexpert over schatvondst van Quinten uit Deventer: ‘Meer waarde in verhaal dan de muntjes’

Zo maakt Deventer beddengi­gant Auping plots miljoenen mondkapjes voor de zorg: ‘We zijn een achtbaan ingegaan’

15 mei Auping is één van de twee Nederlandse fabrikanten waardoor Nederland voor medische mondkapjes niet langer afhankelijk is van China. Sinds donderdag kan de turbo er op bij de Deventer beddengigant. ,,We verwachten binnen drie weken een half miljoen mondmaskers per week te maken.”