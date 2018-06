Murat D. in hoger beroep tegen veroordeling eerwraakmoord in Deventer

Vlug wil niet ingaan op de redenen van de breuk tussen hem en zijn voormalige cliënt en of daar een conflict over een eventueel hoger beroep aan ten grondslag ligt. ,,Ik zal het hoger beroep in ieder geval niet doen. Verder kan ik er vanwege mijn beroepsgeheim niets over zeggen.''



Advocaat Mariska Pekkeriet, die medeverdachte Emiel van den B. bijstond, laat weten dat haar cliënt niet in hoger beroep gaat. Ook het openbaar ministerie heeft in zijn zaak geen hoger beroep ingesteld. Van den B. werd veroordeeld tot 7 jaar cel voor het medeplegen van doodslag.