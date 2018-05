Museum en appartementen in Hegius aan Nieuwe Markt in Deventer

In het Hegius aan de Nieuwe Markt in Deventer komt een museum voor moderne kunst, gecombineerd met appartementen.



De gemeente Deventer heeft overeenstemming met ontwikkelmaatschappij 1618 Vastgoed over de aankoop van het pand. Samen met EICAS (European Institute for Contemporary Art and Sciences), het initiatief van Diepenvener Koos Hoogland, wil deze ontwikkelaar een museum voor moderne kunst realiseren in het pand. Daarnaast is er ruimte voor appartementen en ook kantoren, ateliers en praktijkruimten.

Twaalf partijen

De gemeente had de keus uit verschillende voorstellen. Er waren twaalf partijen die het voormalige schoolgebouw wilden kopen. Wethouder Frits Rorink: ,,We hebben bij de afweging gekeken naar zowel de geboden prijs als de kwaliteit van het plan. Dit plan is een mooie aanvulling voor de cultuurdriehoek en van meerwaarde voor Deventer als Boeiende Beleefstad.” 1618 Vastgoed betaalt 1,6 miljoen euro voor het pand.

Europese uitstraling

Hoogland wil er een museum met 'Europese uitstraling' van maken. ,,Ons vertrekpunt is de Europese Nul/Zerostroming van kort na de oorlog'', gaf Hoogland eerder aan. ,,Dat abstracte werk zie je nauwelijks in Nederland. Bestaande musea hebben geen plek. Veel collectioneurs hebben waardevolle werken thuis en willen die publiekelijk tonen. Namen kan ik nu niet noemen, die toezeggingen zijn pas keihard als we een gebouw hebben. Dat netwerk is een belangrijke bouwsteun van de collectie. We streven samenwerking na met kunsthogescholen uit binnen- en buitenland. Vooral Duitsland, net over de grens in Munster en het Roergebied.'

College