Museumbezoekers opgelucht dat ze toch nog Bob Ross kunnen zien bij More in Gorssel

UPDATE & VIDEO Buren schieten te hulp met tuinslang bij brand in Chinees restaurant in Gorssel

5 juni In het pand van het Chinese restaurant China Town in Gorssel is vanavond brand uitgebroken. De melding kwam even voor 20.30 uur binnen bij de brandweer. Voordat die ter plaatse was, waren buren al met de tuinslang in de weer.