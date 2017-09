Geert Groote keert terug in Deventer huiskamers

17:20 Op de negende Geert Groote Dag in Deventer keert het gedachtengoed van de beroemde Deventenaar terug in de huiskamers van de stad. Bezoekers kunnen 8 oktober in drie huiskamers terecht om in woord, tekst en gesprek te horen over de opvattingen van Groote.